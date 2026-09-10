Fiorentina : Fabio Grosso menacé de poursuites après son licenciement

Le divorce entre Fabio Grosso et la Fiorentina pourrait désormais se poursuivre sur le terrain juridique. Limogé après seulement 59 jours et trois défaites en autant de journées de Championnat, le technicien italien aurait surtout payé son attitude en interne plutôt que ses mauvais résultats. Selon La Gazzetta Dello Sport, une violente discussion avec le directeur sportif Fabio Paratici aurait définitivement scellé son sort dimanche. Grosso, qui considérait l’effectif comme « ingérable » et ne se sentait plus capable de redresser la situation, lui aurait notamment lancé : « Je n’en ai pas envie. Si vous m’aimez, virez-moi. » Il aurait également envisagé de ne pas se présenter à la reprise de l’entraînement, sans pour autant accepter de démissionner. Une situation devenue intenable pour la direction, qui souhaitait pourtant initialement lui accorder encore trois rencontres pour inverser la tendance.

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La Fiorentina étudie désormais la possibilité d’aller plus loin qu’un simple licenciement. Les avocats du club cherchent à déterminer si les déclarations et le comportement de Grosso peuvent constituer une faute grave et une rupture de ses obligations contractuelles. L’ancien entraîneur de Sassuolo aurait notamment perdu confiance dans un effectif profondément renouvelé cet été avec 13 recrues pour environ 130 millions d’euros, estimant que plusieurs joueurs ne correspondaient pas au football qu’il souhaitait mettre en place. Si la Fiorentina engage officiellement une procédure disciplinaire, Grosso disposera de cinq jours pour présenter sa défense devant les instances compétentes de la justice sportive. Le club pourrait alors tenter d’obtenir un licenciement pour faute grave.