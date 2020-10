Moussa Konaté signe à Dijon

En fin de mercato, Dijon n'est pas parvenu à se renforcer. Résultat le buteur Julio Tavares n'a pas été vraiment remplacé malgré l'arrivée en Bourgogne de Roger Assalé. Avec une triste place de lanterne rouge au classement de L1 et 4 buts inscrits en 7 matches, dont celui superbe inscrit vendredi soir par le milieu offensif Mama Baldé contre Rennes, le DFCO se devait de renforcer son attaque par un joker.

Et après plusieurs pistes et quelques rebondissements, Peguy Luyindula a déniché la perle rare du côté d'Amiens puisque c'est Moussa Konaté qui a été choisi et recruté. L'attaquant international sénégalais de 27 ans, qui a marqué 22 buts en 74 matches de Ligue 1 avec le club picard, va apporter son expérience et son sens du but à une équipe dijonnaise qui en manque cruellement. Il s'est engagé pour trois saisons à Dijon et son transfert va rapporter 2,4 M€ à Amiens.