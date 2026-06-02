Espagne : Luis de la Fuente justifie le choix Gavi

Milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi a été convoqué avec l’Espagne. Longuement blessé cette saison puisqu’il n’a disputé que 13 matches avec son club, il fait bien son retour avec la Roja. Une sélection espagnole qu’il n’avait pas connue depuis la Ligue des Nations en juin 2025. Son absence d’un an en sélection et ses blessures n’ont toutefois pas refroidi le sélectionneur Luis De La Fuente qui compte sur lui comme il l’a confié à Mundo Deportivo.

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«J’en suis absolument certain, car j’ai constaté son attitude et son comportement. Je n’ai aucun doute. Je sais comment il travaille et ce qu’il peut apporter. Quant à ses performances, ce que j’ai vu jour après jour ne laisse aucun doute non plus ; bien au contraire. Je pense qu’il progresse et qu’il arrivera à la Coupe du Monde avec cette motivation et cette soif de compétition qui le poussent à performer à un niveau exceptionnel. Il sera un atout précieux pour nous. De plus, il nous offre différentes positions et de nombreuses options pour varier notre approche ou adapter nos tactiques à nos besoins», a-t-il confié.