Alexandre Letellier quitte le Paris Saint-Germain

Gardien réserviste du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier (33 ans) arrivait en fin de contrat cet été avec le club francilien. Non conservé, il va devoir trouver un autre point de chute. Formé au PSG entre 1990 et 2010, l’ancien gardien d’Angers était revenu au bercail en 2020. Le temps de disputer 2 matches et de remporter 3 Ligues 1, 2 Coupes de France et 2 Trophées des Champions.

«Une belle page se tourne … Après 4 ans de fierté à avoir porté les couleurs de mon club de coeur, il est temps de se dire au revoir. Je tenais à remercier le club Paris Saint-Germain, le président, les managers, les coachs, les entraîneurs des gardiens, les staffs, les staffs médicaux et bien évidemment les joueurs que j’ai pu côtoyer durant toutes ces années. Un grand merci aussi aux intendants et salariés du club, les personnes de l’ombre qui font que les joueurs sont dans les meilleures conditions et qui font en sorte que le club tourne. Merci à tous pour ce que vous m’avez apporté. Merci également aux supporters qui m’ont toujours soutenu, moi le titi parisien que je suis. Je resterai toujours derrière le club Paris Saint-Germain car comme le dit la chanson « j’ai l’amour du maillot, rouge et bleu gravé dans la peau depuis le berceau ». A bientôt Paris, merci pour tout», a-t-il annoncé sur son compte Instagram.