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Premier League

Arsenal : Bruno Guimarães nettoie la lucarne de Sunderland pour son premier but

Par Allan Brevi
1 min.
Bruno Guimarães à l'échauffement avec Newcastle @Maxppp

Bruno Guimarães a attendu ce samedi pour inscrire son premier but sous les couleurs d’Arsenal, et il n’a clairement pas fait les choses à moitié. Entré à la pause face à Sunderland, le milieu brésilien a profité d’un ballon récupéré dans une phase offensive pour armer une frappe surpuissante qui est venue nettoyer la lucarne adverse. Un véritable boulet de canon, à l’image de l’importance que les Gunners veulent donner à leur recrue, arrivée cet été pour un montant légèrement supérieur à 80 millions d’euros.

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Ce but permet surtout à Guimarães de lancer enfin son compteur avec Arsenal et de participer au début de saison parfait des hommes de Mikel Arteta. Toujours invaincus, les Gunners enchaînent uniquement les victoires depuis le début du championnat. Après avoir été quelque peu freiné par les blessures depuis son arrivée, le Brésilien entend désormais s’installer durablement dans un milieu déjà très solide et justifier l’investissement réalisé par le club londonien.

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