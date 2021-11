OL : pourquoi les jeunes ont moins de temps de jeu

La suite après cette publicité

Longtemps réputé pour son centre de formation talentueux, l'Olympique Lyonnais a su être une véritable pépinière de talents ces dernières années, avec notamment trois jeunes devenus champions du monde avec les Bleus, en 2018 (Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti) et un autre vainqueur de l'Euro avec le Portugal, en 2016 (Anthony Lopes). Pourtant, depuis le changement en interne du club rhodanien à l'été 2019 et l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif, moins de jeunes du centre de formation ont leur chance de se faire une place dans le groupe professionnel.

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'OL, Peter Bosz n'a jamais caché que la qualité du centre de formation l'avait attiré dans le projet lyonnais. «Je sais que l’OL est un club avec une très bonne Academy et qui donne toujours la chance aux jeunes de jouer. J’aime beaucoup. Les jeunes ont besoin d’expérience et pour cela, il faut jouer. Il faut leur donner beaucoup de confiance, beaucoup parler avec eux. Il faut les aider, c’est important. Ils ont du talent et c’est aux coaches de les faire progresser. Je ne les connaissais pas à mon arrivée. Ce sont de très bons joueurs. Certains ont encore besoin de temps, on va leur donner», expliquait le Néerlandais lors de ses débuts à l'OL.

Peter Bosz encore timide avec ses jeunes gones

Pourtant, Peter Bosz n'a pas fait beaucoup de cadeaux avec les jeunes du centre depuis le début de la saison. Lancé par Bruno Genesio à l'époque, Maxence Caqueret, qu'on considère maintenant comme un milieu de terrain expérimenté, malgré ses 21 ans, reste le joueur de champ le plus utilisé par le Néerlandais avec 1020 minutes jouées cette saison, en Ligue 1. Pour les autres, Sinaly Diomandé (20 ans) est entré dans la rotation avec 576 minutes disputées cette saison et Malo Gusto (18 ans) reste la doublure du capitaine Léo Dubois, avec 347 minutes jouées. De son côté, Rayan Cherki n'a disputé que 188 minutes de jeu depuis le début de la saison, lui qui a d'ailleurs marqué lors de son entrée en jeu avec l'équipe de France Espoirs, jeudi soir, contre l'Arménie (7-0) et qui enchaîne les bonnes performances avec les Bleuets (4 buts et 1 passe décisive lors des éliminatoires de l'Euro U21).

Finalement, depuis son arrivée à l'OL, Peter Bosz n'a lancé que Castello Lukeba (18 ans), qui a eu la chance de débuter contre Brest (1-1) et Angers (0-3), avant de ne plus jamais jouer. Récemment, Bradley Barcola (19 ans), déjà apparu lors de la préparation estivale, a eu droit à ses premières minutes de jeu en fin de match contre le Sparta Prague (3-0), en Ligue Europa, et s'est même offert une passe décisive. En comparaison, Rudi Garcia avait honoré les débuts de Melvin Bard et Rayan Cherki dès sa première année à Lyon. La saison suivante, il lançait d'ailleurs Sinaly Dimandé, Malo Gusto, Florent Da Silva, Habib Keita et Yahya Soumaré.

Des départs qui inquiètent

Mais sortir de jeunes éléments du lot reste compliqué pour Peter Bosz, les meilleurs joueurs du centre de formation lyonnais ont déjà quitté le club. Après Amine Gouiri, transféré à Nice en juillet 2020 pour un montant de 7 millions d'euros et Pierre Kalulu, parti signer son premier contrat professionnel à l'AC Milan à l'été 2020, c'est le transfert surprise de Melvin Bard qui a inquiété une partie des supporters lyonnais. Dépourvu de latéral gauche, l'OL a pourtant décidé de le transférer à Nice pour 3 millions d'euros. Emerson, arrivé cet été et satisfaisant à son poste, a rapidement fait oublier Bard, mais le transfert du latéral de 21 ans pose question.

Au sein de l'académie, le départ de Melvin Bard chez un concurrent direct n'était pas du tout attendu et a même surpris, même si le joueur formé à l'OL souhaitait logiquement plus de temps de jeu, rapportent des sources internes du club rhodanien, qui avouent que son départ à Nice s'est fait très rapidement. D'autant plus que Peter Bosz a indiqué publiquement qu'il n'était pas au courant de son départ. Si on assure que le Batave vient régulièrement voir les jeunes, la gestion des cas Amine Gouiri et Melvin Bard inquiète également une partie des joueurs de l'académie lyonnaise, car très peu d'entre eux n'arrivent à gratter quelques minutes de jeu chez les professionnels.

En effet, depuis l'arrivée de Juninho, l'Olympique Lyonnais est en train de passer dans une nouvelle dimension et souhaite des résultats, avec l'objectif de gagner quelque chose rapidement. Les jeunes ont donc moins d'exposition que sous Hubert Fournier ou Bruno Genesio dernièrement. Les performances des recrues Emerson, Jérôme Boateng, Lucas Paquetá, Karl Toko Ekambi ou encore Bruno Guimarães donnent d'ailleurs raison à la direction lyonnaise même si Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a récemment félicité publiquement l'entrée en jeu de Bradley Barcola et semble vouloir conserver le savoir-faire lyonnais dans la formation.