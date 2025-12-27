PSG : Vitinha encense Matvey Safonov

Titulaire lors des derniers matchs du PSG, Matvei Safonov a été élu homme du match lors de la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo, et a même été désigné homme du tournoi. Dans une interview accordée à A Bola, son coéquipier Vitinha a salué sa performance et son mérite : « je n’irai jamais remettre en cause un prix individuel. Je le reçois avec plaisir, mais c’est vrai que c’est un peu bizarre, parce que Safonov arrête quatre penalties et est l’homme du match, et moi, j’ai fait le même match et j’ai été élu joueur du tournoi. Mais je le reçois à bras ouverts et j’en suis reconnaissant. Je l’aurais donné à Safonov si c’était nécessaire, mais il avait déjà été élu homme du match, alors j’ai gardé celui du tournoi avec plaisir. »

Le milieu portugais a ensuite expliqué comment il gérait l’attention accrue portée sur lui : « Avant, je sentais que je devais faire beaucoup plus pour être remarqué, et maintenant, je pense que l’attention est un peu tournée vers moi. Et c’est positif, peut-être négatif aussi. C’est à moi de répondre aux attentes autant que possible, parce que maintenant beaucoup est attendu de moi. »