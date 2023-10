OM : Jordan Veretout explique la hiérarchie des penalties

A la veille de l’affiche de la 10e journée de Ligue 1, opposant l’OM et l’OL au Vélodrome, le milieu marseillais, Jordan Veretout était présent en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. L’ancien joueur de la Roma et de la Fiorentina a détaillé certaines choses de la méthode Gattuso et notamment l’éternelle question de la hiérarchie des tireurs de penalties, qui peut parfois être un sujet de discorde dans certains clubs.

«Non, il n’y a pas de hiérarchie sur les penalties. C’est celui qui le sent qui le prend. Je pense qu’Aubameyang, avec l’expérience qui est la sienne, est le numéro un. Moi je suis aussi prêt à tirer quand il faut, je ne suis pas maladroit dans l’exercice, oui. Je pense qu’Aubameyang est numéro un, oui, car en plus il est attaquant et cela fait toujours du bien pour la confiance. Mais s’il ne se sent pas, je serai preneur», a analysé l’international tricolore (6 sélections).