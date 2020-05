Le Nacional Madère et Farense promus en Liga NOS

La Ligue du Portugal a tenu un conseil extraordinaire, mardi matin, auquel ont assisté par vidéoconférence les représentants du SL Benfica, du FC Porto, du Sporting CP, du CD Tondela, du Gil Vicente FC, du Leixões SC, du CD Mafra, du CD Cova da Piedade et de la Fédération portugaise de football. Suite à la décision du gouvernement, qui a déterminé l'autorisation de reprise de la Liga NOS et de la Coupe du Portugal saison 2019-20, la Ligue portugaise a été contrainte de décider de la suspension définitive de la LigaPro, deuxième échelon du football professionnel portugais, après avoir stabilisé le classement final de la compétition selon les critères de mérite sportif recommandés par la FIFA, l'UEFA et la Fédération portugais de football.

Par conséquent, en référence au classement arrêté à la date de suspension des championnats, le 12 mars 2020 (24e journée sur 34), la Ligue portugaise a fixé ce qui suit : la promotion en Liga NOS (D1), du Clube Desportivo Nacional de Madère (1er, 50 points), club où avait débuté Cristiano Ronaldo, et du Sporting Clube Farense (2e, 48 points) six points devant Feirense avant l'interruption de la saison. Ainsi que la relégation en Campeonato de Portugal (D3) du CD Cova da Piedade (17e, 17 points), sept longueur derrière le premier non relégable, et du Casa Pia Atlético Clube (18e, 11 points). La Ligue portugaise a également décidé d'approuver la création d'un Fonds de soutien aux clubs de la LigaPro (D2), afin d'atténuer les effets de l'arrêt anticipé, qui aura une valeur totale de 1,52 millions d'euros. À ce montant, s'ajoute 1 million d'euros déjà cédé par la Fédération portugaise de football, relatif au Fonds d'infrastructure. Soit un total de 2,52 millions d'euros, qui seront répartis, de manière équitable, d'une valeur de 180 mille euros pour chacun des 14 clubs de LigaPro.