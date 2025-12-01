C’est le feu en Liga !

Ce week-end aura été particulièrement costaud pour les amateurs de football espagnol. Si la victoire à l’arrachée de Villarreal contre la Real Sociedad (3-2) grâce au prodige Alberto Moleiro a marqué les esprits et a offert le spectacle, c’est logiquement de la nouvelle contreperformance du Real Madrid en terres catalanes que l’on parle, avec ce 1-1 contre Girona. Un mauvais résultat pour les Merengues qui relance tout dans le haut du classement du championnat espagnol.

Effectivement, le FC Barcelone, fort de son succès 3-1 à la maison contre Alavés, a pris possession du fauteuil de leader. Et les équipes du haut de tableau se tiennent en trois points seulement, puisque les Catalans ont un point d’avance sur leur dauphin merengue, deux sur le surprenant invité Villarreal et trois sur l’Atlético de Madrid, qui complète ce top 4 très serré. Difficile de désigner un véritable favori pour aller au bout…

Difficile de désigner un favori

Pour certains, c’est tout de même une lutte pour le titre à la baisse, dans le sens où aucune de ses quatre équipes n’est vraiment impressionnante. Plus que le meilleur, c’est donc peut-être le moins mauvais qui gagnera… Il faut dire que le FC Barcelone, qui va donc tenter le back-to-back, est en train de récupérer ses qualités offensives et son mordant devant, notamment après les retours de Lewandowski et de Raphinha… mais sa défense fait peur, n’ayons pas peur des termes. Mais on le sait, dans le football, il suffit de marquer plus que son adversaire pour gagner et marquer, le Barça sait le faire, étant d’ailleurs de très loin la meilleure attaque du championnat avec 39 réalisations, soit 10 de plus que le Real Madrid et Villarreal, co-deuxièmes meilleures attaques.

Côté Real Madrid, le scénario est bien moins reluisant. Tout a été plus ou moins dit sur les problèmes de Xabi Alonso, et contrairement au Barça qui peut compenser des problèmes en défense par une attaque potentiellement très efficace, l’équipe de Xabi Alonso n’a rien de tout ça. Les Merengues ont dilapidé l’avance qu’ils avaient sur leurs ennemis barcelonais et leurs voisins colchoneros et sont sur une dynamique particulièrement négative, qu’il semble difficile d’inverser sans décision drastique concernant un entraîneur qui a été lâché par ses joueurs…

Une surprise cette saison ?

Dans ce contexte où les deux ogres du foot ibérique ne sont pas à leur top, on peut imaginer un scénario surprise. Villarreal carbure, et l’équipe de Marcelino a une équipe particulièrement qualitative, avec plusieurs joueurs qui sont des références en Liga à chaque ligne. Pour autant, il semble encore difficile d’imaginer les hommes de Marcelino suivre ce rythme effréné, mais qui sait… Surtout qu’ils devraient vite prendre la porte en Ligue des Champions et se retrouver avec un calendrier assez allégé par rapport aux autres. S’il y a une équipe qui a clairement une carte à jouer, c’est l’Atlético de Madrid, par ailleurs la formation la plus en forme parmi ces quatre, et de très loin. Après un début de saison très poussif sur le plan comptable, les troupes du Cholo déroulent et n’ont d’ailleurs pas perdu depuis le mois d’août en championnat.

L’entraîneur argentin peut s’appuyer sur un collectif huilé et des individualités qui carburent, et un effectif garni qui n’a pas grand chose à envier à celui de ses deux principaux adversaires au final. L’arrivée du fonds Apollo dans le capital du groupe pourrait même promettre quelques renforts de poids cet hiver pour tenter de tout gagner cette saison. Quoi qu’il en soit, ces prochains mois s’annoncent particulièrement animés, et ça commencera avec un choc déjà décisif entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ce mardi…