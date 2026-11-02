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Un ancien coach de Premier League et Liga opéré après un AVC

Par Aurélien Macedo
1 min.
José Mel Pérez @Maxppp

Coach espagnol de 63 ans, Pepe Mel est actuellement sans club depuis la fin de son expérience avec l’Ittihad Tanger. Auteur d’une grosse carrière en Espagne où il a coaché Getafe, le Deportivo Alavés, le Rayo Vallecano ou encore le Real Betis Balompié, il a également été en Premier League du côté de West Bromwich Albion.

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D’après The Sun, il a été victime d’un AVC et a subi une intervention chirurgicale d’urgence avec réussite. Son club de Las Palmas a d’ailleurs publié un message de soutien : «nous tenons à adresser tout notre soutien et notre affection à Pepe Mel, suite à l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime et pour lequel il a subi une intervention chirurgicale.»

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