Un ancien coach de Premier League et Liga opéré après un AVC

Coach espagnol de 63 ans, Pepe Mel est actuellement sans club depuis la fin de son expérience avec l’Ittihad Tanger. Auteur d’une grosse carrière en Espagne où il a coaché Getafe, le Deportivo Alavés, le Rayo Vallecano ou encore le Real Betis Balompié, il a également été en Premier League du côté de West Bromwich Albion.

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D’après The Sun, il a été victime d’un AVC et a subi une intervention chirurgicale d’urgence avec réussite. Son club de Las Palmas a d’ailleurs publié un message de soutien : «nous tenons à adresser tout notre soutien et notre affection à Pepe Mel, suite à l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime et pour lequel il a subi une intervention chirurgicale.»