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Premier League

Arsenal a finalisé un transfert à 40 M€

Par Sasha Nahon
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp

Arsenal est sur le point de s’offrir Christos Tzolis. Selon The Athletic, les Gunners et le Club Bruges sont tout proches de trouver un accord pour le transfert de l’ailier grec de 24 ans. L’opération pourrait atteindre 40 millions d’euros, hors bonus, ce qui ferait de Tzolis la plus grosse vente de l’histoire de la Jupiler Pro League, devant Charles De Ketelaere (37,5 M€).

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Le Club Bruges réaliserait une énorme plus-value, lui qui avait déboursé seulement 6,5 millions d’euros pour recruter Tzolis à l’été 2024 en provenance du Fortuna Düsseldorf. L’international grec a déjà trouvé un accord personnel avec Arsenal pour un contrat de cinq ans. En 108 matchs sous le maillot brugeois, Tzolis a inscrit 43 buts et délivré 45 passes décisives.

Pub. le - MAJ le
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