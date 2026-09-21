Italie : Mancini veut accélérer les binationaux

Depuis sa prise de fonctions, Roberto Mancini a clairement affiché sa volonté d’anticiper la concurrence des autres sélections pour les jeunes binationaux. L’Italie a ainsi convoqué plusieurs profils disposant d’autres possibilités internationales, comme Samuele Inacio, convoité par le Brésil, Issa Doumbia, courtisé par la Côte d’Ivoire, Alessandro Romano, sur les tablettes de la Suisse, ou encore Mohamed Ali Zoma, qui avait la possibilité de représenter la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Une stratégie assumée par le sélectionneur italien, qui souhaite rapidement identifier les jeunes capables de s’inscrire dans le projet des quatre prochaines années et éviter d’en perdre certains au profit d’une autre nation.

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« Si j’avais convoqué des joueurs plus âgés, il y aurait eu des critiques… J’ai convoqué des jeunes car il est important de les connaître directement pour avoir une équipe performante à l’avenir. Nous devons rapidement identifier ceux qui peuvent rester avec nous pendant les quatre prochaines années. J’ai convoqué plus de joueurs que d’habitude car je veux les voir directement sur le terrain. On ne peut pas se plaindre si des jeunes partent à l’étranger, il faut trouver une solution. La solution, c’est d’aller les chercher et de les sélectionner rapidement, notamment pour éviter de perdre ceux qui ont la double nationalité . Zoma est parti en Serie B allemande, qui est d’un excellent niveau, il s’en sort bien et nous espérons qu’il continuera», a-t-il déclaré. Le prochain objectif sera de convaincre la pépite Nicolò Tresoldi, toujours appelé avec les U21 de l’Allemagne.