OL : Paulo Fonseca est face à un casse-tête inattendu après la blessure de Loïs Openda

L’Olympique Lyonnais va devoir essuyer un véritable coup dur avec l’absence de Loïs Openda, victime d’une fissure du péroné droit lors de la défaite face à Lens (1-2), vendredi. L’attaquant belge devrait manquer au moins sept rencontres, soit quatre en Ligue 1 et trois en Ligue Europa, jusqu’à la prochaine trêve internationale. Un coup dur pour Paulo Fonseca, qui doit désormais trouver de nouvelles solutions avant les rendez-vous contre Crystal Palace et Nice, dans un calendrier qui s’annonce chargé.

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Parmi les options à disposition du technicien portugais, Rémi Himbert, contesté en interne ces dernières semaines, pourrait retrouver une place dans le groupe après avoir été laissé de côté pour le déplacement à Lens. À 18 ans, le jeune Lyonnais avait marqué les esprits lors de la deuxième partie de saison dernière, mais son temps de jeu a diminué depuis l’arrivée d’Openda. Son retour pourrait lui permettre de saisir une nouvelle opportunité. Pavel Šulc représente également une possibilité dans l’axe, même si Fonseca a rappelé qu’il ne considérait pas le Tchèque comme un véritable avant-centre.

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Paulo Fonseca pourrait tout changer

Outre la perte d’un buteur, l’OL perd surtout l’animateur principal de son système offensif, ce qui pourrait obliger Paulo Fonseca à tout changer. Dans un 4-4-2, Šulc pourrait évoluer en pointe aux côtés d’un autre attaquant, tandis qu’un passage en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 obligerait les ailiers à se surpasser. Keito Nakamura, auteur d’une belle entrée en jeu à Lens, pourrait ainsi prétendre à davantage de temps de jeu à gauche. Julien Duranville, qui a complètement disparu des radars, constitue une autre option, tandis qu’Ernest Nuamah et Kaïl Boudache peuvent apporter des solutions sur le côté droit.

Au-delà du remplacement poste pour poste, cette blessure pourrait donc redistribuer les cartes dans le secteur offensif lyonnais. Alors que Paulo Fonseca avait évoqué la possibilité de faire tourner son effectif à l’approche des prochaines échéances, la longue absence du Belge l’exige à changer sa réflexion. Entre le retour potentiel d’Himbert, la polyvalence de Šulc et les options sur les ailes, l’entraîneur lyonnais devra trouver le bon équilibre pour maintenir l’efficacité de son équipe jusqu’au moins la prochaine trêve internationale.