Aston Villa : Anwar El Ghazi prêté à Everton

Le mercato hivernal bat son plein du côté d'Aston Villa. Après l'arrivée en prêt de Philippe Coutinho et le transfert définitif de Lucas Digne, les Villans font encore l'actualité mais cette fois-ci dans le sens des départs. Dans cette optique, l'actuel 14ème de Premier League vient d'annoncer le prêt d'Anwar El Ghazi (26 ans) du côté d'Everton.

Arrivé du LOSC à l'été 2019 contre un chèque de 9 millions d'euros et auteur de trois buts et trois passes décisives en douze matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'attaquant international néerlandais (2 sélections) vient donc renforcer le secteur offensif des Toffees jusqu'à la fin de l'exercice.

Anwar El Ghazi has joined Everton on loan until the end of the season.



Good luck, @ElGhazi1995. 👊