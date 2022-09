Real Madrid : Liverpool a offert un sacré pactole pour recruter Federico Valverde

La suite après cette publicité

Le 28 août dernier, face aux manques incroyables de son équipe, Jürgen Klopp avouait s’être trompé. « Je sais que nous avons eu cette discussion depuis que tout a commencé et c'est moi qui ai dit que nous n'avions pas besoin d'un milieu de terrain et j'avais tort. C'est la situation. Mais le point spécifique ne change pas - nous ferons quelque chose, mais ce doit être le bon. On verra. »

Trois jours plus tard, le coach des Reds a bien tenté de renforcer son entrejeu. Et pas avec n’importe qui. AS révèle que le club de la Mersey a sollicité le Real Madrid en faisant une offre XXL pour Federico Valverde. Les Anglais ont ainsi proposé 100 M€ pour le joueur acheté au Peñarol en 2016 contre 5 M€.

Hors de question de vendre Valverde

Après avoir laissé filer Casemiro à Manchester United pour plus de 80 M€, la Casa Blanca aurait pu encaisser un deuxième très gros chèque. Mais les Madrilènes ont poliment refusé l’offre liverpuldienne. Car à Madrid, la place de Valverde dans l’équipe de Carlo Ancelotti est inestimable. A la place, les Reds ont fait venir Arthur sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, l’Uruguayen fait partie des trois jeunes milieux destinés à remplacer à moyen terme le trio magique Casemiro-Modric-Kroos. Mieux, le Sud-Américain peut même dépanner un cran plus haut. Une progression intéressante qui a fait de lui un membre très apprécié au sein du club le plus titré du continent européen.