Équipe de France : Désiré Doué préfère retenir le positif

Après avoir entamé la Coupe du Monde dans la peau d’un titulaire indiscutable sous les ordres de Didier Deschamps, Désiré Doué a progressivement vu son statut évoluer au fil de la compétition. Le jeune attaquant a dû composer avec la concurrence de son coéquipier au PSG, Bradley Barcola, dans la rotation sur le côté gauche. Titulaire lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre (4-6), il a livré une première période très compliquée avant d’être remplacé dès la pause, une sortie qui symbolise un Mondial finalement mitigé sur le plan individuel. Quelques jours après cette désillusion, le joueur français est sorti du silence sur ses réseaux sociaux.

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« Nous espérions mieux qu’une demi-finale… Cependant, je retiendrai le positif de cette saison, qui a été exceptionnelle, après avoir gagné ma deuxième Ligue des Champions et participé à ma première Coupe du Monde. Je suis fier et reconnaissant d’avoir porté ce maillot et d’avoir la chance de représenter mon pays. Je suis certain que nous reviendrons plus forts ! Merci à tous pour votre soutien. À bientôt ! », a écrit le Parisien sur Instagram.