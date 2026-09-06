Olympique de Marseille - Paris FC : les compositions officielles

Ce dimanche, on a le droit à un joli choc pour la 3e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC. À domicile, Les Phocéens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jeffrey De Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Himad Abdelli et Pierre-Emile Hojbjerg avec Angel Gomes un cran plus haut. Devant, Amine Gouiri est associé à Amine Harit et Igor Paixao.

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De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Kevin Trapp qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Adama Camara, Samir Chergui, Diego Coppola et Hamari Traoré en défense. Maxime Lopez et Pierre Lees-Melou composent l’entrejeu. Devant, Lassine Sinayoko est en attaque avec Illan Kebbal, Pablo Pagis et Lucas Koleosho à ses côtés.

Les compositions :

Olympique de Marseille :

Paris FC :