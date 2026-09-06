Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Olympique de Marseille - Paris FC : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
OM PFC @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
Marseille Paris FC Voir sur DAZN

Ce dimanche, on a le droit à un joli choc pour la 3e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC. À domicile, Les Phocéens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jeffrey De Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Himad Abdelli et Pierre-Emile Hojbjerg avec Angel Gomes un cran plus haut. Devant, Amine Gouiri est associé à Amine Harit et Igor Paixao.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Kevin Trapp qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Adama Camara, Samir Chergui, Diego Coppola et Hamari Traoré en défense. Maxime Lopez et Pierre Lees-Melou composent l’entrejeu. Devant, Lassine Sinayoko est en attaque avec Illan Kebbal, Pablo Pagis et Lucas Koleosho à ses côtés.

Les compositions :

Olympique de Marseille :

Marseille

4-2-3-1
Officielle

Paris FC :

Paris FC

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Paris FC
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier