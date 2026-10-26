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Ligue 1

Le CUP adresse un message à Khvicha Kvaratskhelia

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG @Maxppp
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PSG Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé Voir sur DAZN avec Ligue 1+

Le Collectif Ultras Paris n’oublie pas Khvicha Kvaratskhelia. Gravement blessé au genou droit lors de la rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone, l’ailier géorgien du PSG souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Un énorme coup dur pour le club parisien et Luis Enrique, privés de l’un de leurs principaux atouts offensifs pour une longue période.

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À l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, ce lundi soir, les supporters parisiens ont tenu à afficher leur soutien à leur numéro 7. Le CUP a ainsi déployé une banderole dans les tribunes : « Kvara, le peuple rouge et bleu est avec toi. » Une belle marque d’affection envers l’international géorgien, qui va désormais devoir entamer un long processus de récupération avant de pouvoir retrouver les pelouses.

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