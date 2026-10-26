Le CUP adresse un message à Khvicha Kvaratskhelia

Le Collectif Ultras Paris n’oublie pas Khvicha Kvaratskhelia. Gravement blessé au genou droit lors de la rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone, l’ailier géorgien du PSG souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Un énorme coup dur pour le club parisien et Luis Enrique, privés de l’un de leurs principaux atouts offensifs pour une longue période.

La suite après cette publicité

La banderole de soutien du CUP pour Kvara après sa grave blessure. #PSGOL https://t.co/hWnzsHkn3p — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 26, 2026

À l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, ce lundi soir, les supporters parisiens ont tenu à afficher leur soutien à leur numéro 7. Le CUP a ainsi déployé une banderole dans les tribunes : « Kvara, le peuple rouge et bleu est avec toi. » Une belle marque d’affection envers l’international géorgien, qui va désormais devoir entamer un long processus de récupération avant de pouvoir retrouver les pelouses.