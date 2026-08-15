Auxerre termine sa préparation par une victoire face au Werder Brême

Auxerre termine par une victoire. Pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1 face à Lens, samedi prochain, le club icaunais s’est imposé face au Werder Brême (1-0), pensionnaire de Bundesliga et invaincu depuis le début de sa pré-saison.

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L’unique but de cette rencontre est à mettre au crédit de la recrue belge, Arthur Piedfort (21 ans), auteur de sa première réalisation sous les couleurs auxerroises. L’ancien joueur du PSV avait conclu un superbe mouvement collectif juste après la reprise (50e, 1-0). A noter que Will Still a perdu sur blessure Assane Diousse en toute fin de rencontre. Place au championnat désormais.