PSG : la mise au point musclée de Kylian Mbappé sur son positionnement

Présent en zone mixte ce dimanche, après la victoire du PSG contre l'OM (1-0), en clôture de la 11e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé (23 ans) en a profité pour mettre les choses au clair. Répondant, tout d'abord, aux rumeurs de départ en janvier, le Bondynois est, ensuite, revenu, sur la polémique autour de son positionnement, déclenchée par ce #pivotgang lancé après le nul concédé à Reims (1-1). Devant les journalistes, l'ancien Monégasque a, notamment, adressé un message à son coach qui avait opté pour un 4-3-3 face aux Phocéens.

«Il faut s'adapter. Le coach a décidé de jouer comme ça, il nous a expliqué, on a travaillé la semaine, on joue comme ça. On a gagné. Comme dans le foot ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas, eh bien aujourd'hui on avait raison de changer de système (...) Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, comme je pense l'ensemble des joueurs. À l'arrivée, on réussit à gagner ce match, on est très contents», a ainsi lancé le numéro 7 du club de la capitale.