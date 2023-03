Ligue des Champions : le Bayern Munich bombe le torse face au PSG

La suite après cette publicité

Tout semble aller un peu mieux du côté de Paris. Les Parisiens sont sur une série de 3 victoires en Ligue 1, en ayant joué des adversaires pas forcément évidents à négocier, comme l’OM, le LOSC et Nantes samedi soir. Les troupes de Christophe Galtier ont surtout retrouvé des sensations dans le jeu, et du mordant devant, avec un Kylian Mbappé étincelant, bien accompagné par un Lionel Messi qui commence enfin à afficher son niveau pré-Mondial. Plutôt encourageant en vue du retour face au Bayern de mercredi soir, en Ligue des Champions.

En face, la dernière répétition pour ce choc européen s’est aussi bien passée, avec une victoire 2-1 sur la pelouse de Stuttgart. Le week-end précédent, les Bavarois avaient déjà frappé fort en battant celui qui était alors leur dauphin, l’Union Berlin, sur le score de 3-0. S’il y a des raisons d’être optimiste côté parisien, c’est donc aussi le cas pour les Munichois. Après la rencontre, ils ont d’ailleurs envoyé des messages aux Parisiens.

Les Bavarois y croient !

« L’Allianz Arena sera vraiment bouillante, nous brûlons tous d’impatience pour ce match. Le PSG toujours favori ? Je dirais que la même chose s’applique au Bayern », a ainsi lancé Leon Goretzka après la rencontre, sur un ton un peu moqueur. « Si nous combinons l’intensité avec notre qualité, alors nous sommes une très bonne équipe et extrêmement difficile à battre. Nous sommes certainement l’une des meilleures équipes d’Europe. La façon dont nous allons jouer sera décisive », a de son côté lancé le coach, Julian Nagelsmann.

Eric Maxim Choupo-Moting s’est lui montré un peu plus prudent concernant ce match face à son ancien club : « on repart de zéro. Nous n’avons qu’un avantage d’un but et nous jouons contre une équipe de classe mondiale ». Il a tout de même ajouté que « si vous regardez notre banc, il n’y a pas grand-chose de mieux en Europe ». Le PSG est prévenu…