Brest, Junior Dina-Ebimbe : «j’ai dû m’entourer de personnes qui voulaient vraiment mon bien»

Du caractère et de la personnalité, Eric-Junior Dina-Ebimbe a dû en faire preuve pour se relever. Après un départ avorté à Monaco en janvier 2025 pour un problème au mollet, le joueur formé au PSG a passé 8 mois à l’écart des terrains. La patience a été le ferment de son retour en forme à Brest, où il est prêté jusqu’à la fin de saison par Francfort. Buteur face à l’OL fin janvier (2-1), il avait également inscrit un doublé dans le derby breton face à Rennes le mois dernier (défaite 4-3), avant de refrapper face à Lens (3-3). «J’ai eu besoin de tout reprendre à zéro, nous explique le joueur de 25 ans. J’ai dû faire le tri autour de moi, solidifier mon entourage avec des gens qui voulaient vraiment mon bien.» À l’écoute de sa voix, on sent un joueur mûri par le temps, désormais en paix avec lui-même.

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«Plus jeune, j’étais moins professionnel que je le suis aujourd’hui. J’ai parfois pu prendre le métier à la légère : hygiène de vie, retards aux entraînements, respect, discipline, exigence envers moi-même. Mais j’ai intégré l’idée que le foot était mon gagne-pain et celui de ma famille, que ce n’était plus seulement une passion. Aujourd’hui, je viens tous les jours déterminé au foot et je ne referai plus jamais les mêmes erreurs.» L’expérience l’a formé à encaisser les turbulences. Après un début de carrière sans faux rythme, marqué par des prêts réussis au Havre en L2, à Dijon en L1, puis par ses premiers pas dans un PSG étoilé et dirigé par Mauricio Pochettino (10 matchs de L1 en 2021-2022), Dina-Ebimbe rejoint Francfort en 2023. La greffe prend tout de suite, et il est nommé dès sa première saison pour le trophée de Rookie de l’année en Bundesliga.

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«En Allemagne, ton match passe sur beIN SPORTS 8… A part ta famille, qui va regarder ?»

«Personne n’arrêtera un bon joueur parisien qui signe en Bundesliga. Son niveau intrinsèque est tellement élevé que même la barrière de la langue ne le perturbera pas, tranche Dina-Ebimbe. Il n’y a pas un plus gros vivier de talents dans le monde qu’en région parisienne. En Allemagne, ils ont des profils différents, mais le profil du joueur d’Île-de-France est rare. Si on enlève un Musiala ou un Wirtz, je pense que le joueur allemand se démarque surtout par sa discipline, et c’est une caractéristique qui pourra le faire devenir plus fort que toi. Mais en termes de qualité pure, tu peux difficilement trouver mieux en Europe qu’en France.» Ce creux générationnel, sans doute anticipé par les cellules de recrutement allemandes ces dernières années, a poussé certains clubs à aller explorer le marché des jeunes à l’étranger, et notamment en France.

Dina-Ebimbe a été pris par cet élan, il a même confirmé là-bas, mais paradoxalement, ce départ a peut-être eu un contre-effet. En quittant la France pour un club moins exposé, les regards l’ont peu à peu oublié. La faute, en partie, à une grille de diffusion pas toujours favorable, reléguant certains matchs sur des canaux peu exposés. «Si j’ai eu la visibilité que je méritais ? Je me suis déjà posé la question, reconnaît-il. En Allemagne, tu joues parfois pendant le multiplex et ton match passe sur beIN SPORTS 8. Et à part ta famille, franchement, qui va aller aussi loin pour regarder ? Lors de mes deux premières saisons à Francfort, j’étais éligible pour jouer en équipe de France Espoirs (il compte une sélection). Je jouais la Ligue des Champions, je gagnais des trophées individuels, je marquais, je trouvais ça bizarre qu’on ne m’appelle jamais…»

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«Tu lis les messages dans le groupe WhatsApp de l’équipe, tu ne te sens même plus concerné»

Qui sait ? Elle aurait aussi pu prendre une autre tournure si Monaco n’avait pas renoncé à le faire signer pour un problème au mollet détecté lors de sa visite médicale. Pour Dina-Ebimbe, ce revers sonne comme le premier gros coup d’arrêt d’une carrière construite méthodiquement. De la Ligue 2 au Havre, en passant par L1 à Dijon et au PSG, puis par son départ en Allemagne, le gamin de Stains avait pris le soin de ne brûler aucune étape. «Je ne faisais que de monter, monter… et puis bam. Tu redescends à l’étape où tu étais quand tu avais 21 ans ou 20 ans. Après Monaco, je me dis que le foot, c’est fini. Une blessure ça se répare, donc pourquoi dire non à quelqu’un pour deux ou trois semaines d’absence ? Ce n’est pas comme si j’étais blessé six mois non plus. J’ai douté à ce moment, j’ai cru que les clubs ne voudraient plus de moi, qu’on n’allait plus croire en moi. Tu peux entrer dans une forme de parano. J’avais honte, et sans réaliser, j’ai fait une sorte de dépression.»

Plus de sourire, plus de mots, plus de sorties. Il reste cloitré chez lui à Francfort, ne se coiffe plus. Il perd pied psychologiquement sans s’en rendre compte, et c’est sa maman qui réalise. «À ce moment-là, je me suis fait violence. Je me suis dit : "c’est le plan de Dieu. Alors, soit j’accepte ce plan, soit j’abandonne, c’est simple". Et j’ai choisi la première option.» Il retrouve des sensations, dans l’attente de son heure. Mais ses aspirations resteront lettre morte. Dino Toppmöller ne le convoquera plus jusqu’à la fin de saison, préférant s’appuyer sur un collectif qui tourne déjà assez bien. «Tu lis les messages dans le groupe WhatsApp de l’équipe, tu vois les mecs convoqués, et toi, t’es là, t’as plus rien à voir avec eux, tu ne te sens ni concerné, ni joueur pro. Le groupe s’entraînait à 11h, et moi je venais l’après-midi, on m’a fait comprendre que j’avais les soins à ma disposition et la salle de gym. Mais je ne leur en veux pas», relativise Dina-Ebimbe.

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De concert avec son préparateur physique, il décide de s’entourer d’un nutritionniste. Deux séances par jour pour retrouver son poids de forme, une nouvelle routine alimentaire, et une signature à Brest s’en suivent. «J’avais beaucoup regardé Brest en Ligue des Champions, leur courage caractérise bien mon idée du foot. Tout le monde m’a bien accueilli dans ce super club. À mon arrivée, le coach Roy m’a dit : "écoute, tu vas commencer à te sentir mieux après la CAN. Tu n’es pas un super héros, avec toute la bonne volonté que tu peux mettre, tu n’es pas prêt. Ce n’est pas de ta faute, tu dois encaisser tes 8 mois sans jouer". Et il avait raison.»

Il imagine l’avenir du Cameroun avec optimisme

Devenu un titulaire régulier depuis trois mois, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027 avec Francfort. «Si la meilleure solution, c’est de rester encore un an à Brest, on me le dira et s’il faut rester, je resterai. Puis si je dois rentrer à Francfort parce qu’on en a décidé ainsi, je resterai à ma place de joueur et appliquerai.» Ce dont on est à peu près sûrs en revanche, c’est qu’on devrait le revoir assez vite sous le maillot des Lions Indomptables. Convoqué lors de la dernière CAN, il a la confiance du sélectionneur David Pagou. «C’est la meilleure nation africaine, il n’y a pas mieux. Historiquement, le Cameroun en Afrique, c’est l’équivalent de la France en Europe ou du Brésil et l’Argentine en Amérique du Sud. Certains joueurs jouent pour des sélections qui n’ont même pas l’occasion de jouer un barrage de Coupe du Monde. Donc c’est une chance d’être Camerounais, et d’avoir du beau monde autour de soi.»

Un été sans Coupe du Monde ? C’est peut-être «un mal pour un bien», estime l’ancien Parisien, appelé à incarner ce nouveau cycle. «On a fait un quart de finale de CAN sans se connaître. Je ne connaissais pas les gars, je n’avais jamais joué avec eux, je ne les avais jamais vus. Pourtant, on a réussi à faire quelque chose d’intéressant. Quand on va se revoir fin 2026, ça va être encore mieux, je le garantis. On a du lourd qui va arriver pour les prochaines années. Aujourd’hui, l’organisation est top.» En attendant, un programme chargé l’attend, avec un retour dès ce week-end dans la capitale pour y défier son club formateur, le PSG. Peut-être aussi l’occasion pour lui de se rendre à Sarcelles, sa ville de coeur, où il s’investit auprès des jeunes en organisant des événements et des déplacements en France comme à l’étranger à travers son association "JR26".

«Ce sera spécial de retrouver le PSG. J’ai un immense respect pour ce qu’a fait Luis Enrique, il a mis le club à un niveau exceptionnel, personne ne peut être malheureux avec cet entraîneur. Ce qu’il a fait, c’est juste légendaire. Il a construit un collectif avec des noms pas forcément clinquants au départ, fait confiance aux jeunes, donc quoi de mieux pour avoir un joueur d’avoir un entraîneur comme ça ?» Il avoue qu’il se serait sans doute plu sous les ordres de l’Asturien. «On ne peut pas savoir la tournure qu’aurait pris ma carrière avec lui. Il fait évoluer les jeunes, les met à maturité, tire le meilleur d’eux même. Il suffit de voir Vitinha, qui était critiqué et qu’est devenu le meilleur milieu du monde. Je ne dis pas que Xavi (Simons, autre titi présent dans le groupe avec lui à l’époque) et moi avions le niveau de Vitinha, mais si on avait été mieux accompagné… on ne sait pas. Nous, on était au milieu de stars avec tous les problèmes qu’il y a eus, on avait 19/20 ans, c’est compliqué d’exister.» C’était une autre époque.