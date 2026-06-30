Coupe du Monde 2026 : ça dégénère complètement dans les rues des Pays-Bas !

La qualification du Maroc au terme d’une séance de tirs au but face aux Pays-Bas (1-1) a provoqué une immense onde de choc. Les Néerlandais pensaient pourtant tenir leur billet après avoir longtemps cru conserver l’avantage, avant de voir leurs espoirs s’effondrer dans un scénario totalement renversant. Les supporters orange ont quitté le stade avec un immense sentiment de frustration, certains estimant que leur équipe avait laissé filer une rencontre qui semblait à sa portée. Beaucoup ont également regretté plusieurs situations litigieuses durant cette confrontation particulièrement tendue, tandis que le Maroc savourait un succès historique qui a immédiatement déclenché une explosion de joie dans toute la communauté marocaine installée aux Pays-Bas. Dès le coup de sifflet final, les rues d’Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht se sont remplies de milliers de supporters venus célébrer cette victoire qui restera gravée dans les mémoires. L’ambiance festive a rapidement gagné en intensité, portée par des drapeaux, des chants, des cortèges de voitures et une succession ininterrompue de coups de klaxon jusque dans les premières heures de la matinée.

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L’euphorie n’a cessé de grandir au fil des minutes. À Amsterdam, la place du Dam, Amsterdam-Ouest et le secteur de la place 40-45 ont vu affluer des centaines de personnes. À Utrecht, les quartiers de Lombok et Kanaleneiland vibraient eux aussi au rythme des célébrations, avec des voitures bloquées dans les embouteillages, des drapeaux marocains brandis aux fenêtres et des supporters envahissant les artères principales. À La Haye, le quartier de Schilderswijk est rapidement devenu le principal point de rassemblement. Vaillantlaan s’est retrouvée noire de monde, avec des scooters, des voitures et des deux-roues circulant sans interruption sous les fumigènes et les feux d’artifice. Le soleil commençait déjà à se lever lorsque les festivités continuaient de battre leur plein. Malgré les appels répétés des policiers invitant les participants à regagner leur domicile, une grande partie de la foule refusait de quitter les lieux, convaincue que cette qualification méritait une nuit entière de célébration.

Grosses confrontations avec la police

Mais la fête a rapidement basculé dans un climat beaucoup plus inquiétant. À Amsterdam comme à La Haye, de nombreux jeunes se sont mis à courir dans les rues, circulant à toute vitesse en scooters et en fatbikes au milieu d’un concert permanent de klaxons et de feux d’artifice. Plusieurs portaient des cagoules ou des masques. Les policiers ont été pris à partie de manière répétée, insultés et provoqués durant toute leur intervention. Lors des contrôles, plusieurs agents se sont retrouvés encerclés par des groupes toujours plus nombreux, obligeant les autorités à envoyer des renforts. Les unités mobiles antiémeutes sont finalement intervenues face à une situation devenue extrêmement tendue. À Schilderswijk, les forces de l’ordre ont procédé à des charges pour disperser la foule tandis que des chiens policiers et un canon à eau étaient déployés. Malgré ces moyens importants, les affrontements se sont poursuivis avec des jets de feux d’artifice, un ballon lancé contre les policiers ainsi qu’une bouteille en verre projetée en direction des forces de l’ordre.

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Gaat helemaal mis in #DenHaag. mobiele eenheid grijpt in en charges. Agenten bekogelt in #Schilderswijk. pic.twitter.com/gSLnQ7Tbyr — Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026

Le chaos s’est ensuite installé durablement dans plusieurs villes néerlandaises. À La Haye, les policiers ont essuyé des jets de pierres dans le quartier de Schilderswijk, où les agents ont été directement visés alors que plusieurs arrestations étaient réalisées. Les fourgons de police se sont multipliés autour de Vaillantlaan et de Hoefkade tandis que les forces antiémeutes continuaient leur progression pour reprendre le contrôle des rues. À Utrecht, des automobilistes roulant avec des drapeaux marocains ont multiplié les infractions, circulant sur les trottoirs et les pistes cyclables au milieu des piétons, pendant que des jeunes renversaient des barrières de sécurité. À Amsterdam, les provocations contre la police se sont poursuivies durant une bonne partie de la matinée, dans une atmosphère électrique où les effectifs présents semblaient parfois dépassés par la taille des rassemblements. Ce qui avait débuté comme une immense fête populaire après la qualification du Maroc s’est finalement transformé, dans plusieurs quartiers des Pays-Bas, en une nuit de très fortes tensions marquée par les violences urbaines, les interventions musclées des forces de l’ordre et un retour au calme particulièrement difficile.