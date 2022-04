Coupe du monde 2022, équipe de France : la réaction de Didier Deschamps au tirage au sort

La suite après cette publicité

Les Français sont bien lotis. Après le tirage au sort effectué à Doha, ce vendredi, l’équipe de France et Didier Deschamps peuvent d'ores et déjà travailler sur la préparation de ce prochain Mondial 2022, au Qatar. En effet, pour défendre leur titre, les Bleus seront opposés au vainqueur d’un des barrages de qualification, à jouer entre le Pérou, l’Australie, ou les Émirats Arabes Unis, au Danemark et à la Tunisie.

Malgré ce tirage abordable pour les Bleus, Didier Deschamps ne veut pas sous-estimer ses adversaires, et en particulier le Danemark. «Ils auront aussi l’opportunité de nous connaître encore mieux. Il faut avoir du respect, ils sont la 11e nation mondiale, demi-finaliste du dernier Euro. Le plus important maintenant, ce sont les horaires des matchs, ça va de 13h jusqu’à 22h, ce n’est pas la même chose», a expliqué le sélectionneur des Bleus sur beIN Sports.

Hugo Lloris plutôt satisfait du tirage

Un sentiment également partagé par Hugo Lloris, le capitaine des Champions du monde en titre. «C’est toujours délicat, car on ne connaît pas encore notre dernier adversaire. Il faudra attendre les play-offs. C’est assez curieux, le Danemark, nous les avons affronté en 2018, a-t-il expliqué sur RMC. On a aussi la possibilité de retrouver le Pérou ou l’Australie. La Tunisie, ce sera un match particulier avec la communauté tunisienne qui est assez importante en France. Ce sera un match assez spécial. Quand on voit les autres poules, le tirage aurait pu être plus difficile».

Les Français commenceront la compétition le 22 novembre 2022 face au vainqueur du barrage. Les Bleus affronteront ensuite le Danemark dans le choc de ce groupe le 26 novembre. Enfin, la Tunisie s'opposera à la France lors de la dernière journée, le 30 novembre. En cas de qualification pour la suite de la compétition, les Bleus peuvent tomber sur une équipe du groupe C : l'Argentine, le Mexique, la Pologne ou l'Arabie Saoudite.