OL - AJ Auxerre : les compositions sont tombées

La cinquième journée de Ligue 1 offre un duel entre l'Olympique Lyonnais et le promu auxerrois. Deux équipes qui pointent dans la première partie du tableau, l'OL est 4e et l'AJA se retrouve 7e. A domicile, les Gones optent pour un 4-2-3-1 avec Rémy Riou dans les cages derrière Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. Le double pivot est assuré par Johann Lepenant et Maxence Caqueret tandis que Tetê, Romain Faivre et Karl Toko Ekambi soutiennent Alexandre Lacazette en attaque.

De son côté, le club bourguignon s'articule en 4-3-3 avec Benoît Costil comme dernier rempart. Devant lui, Brayann Pereira, Jubal, Alexandre Coeff et Gidéon Mensah constituent la défense. Birama Touré est positionné en sentinelle auprès de Rayan Raveloson et Youssouf M'Changama. Enfin, Lassine Sinayoko et Kays Ruiz-Atil épaulent Nuno Da Costa sur le front offensif.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Riou - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Caqueret - Tetê, Faivre, Toko Ekambi - Lacazette

AJ Auxerre : Costil - Pereira, Jubal, Coeff, Mensah - Raveloson, Touré, M'Changama - Sinayoko, Da Costa, Ruiz-Atil