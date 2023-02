OM : la réaction à chaud de Chancel Mbemba

L’Olympique de Marseille l’a emporté ce dimanche soir sur la pelouse de Toulouse (3-2). Pourtant rien n’a été simple et il a fallu renverser la vapeur puisque Toulouse menait un but à zéro. Mais l’équipe de Tudor sait faire et c’est Chancel Mbemba qui a lancé la révolte des siens.

La suite après cette publicité

« J’ai pris l’opportunité. C’est grâce à mes coéquipiers. Il fallait prendre trois points aujourd’hui, c’est important pour nous. Je prends l’opportunité quand je l’ai. Le coach le demande, je suis offensif. Quand il y a une opportunité, il faut la saisir », a réagi Chancel Mbemba au micro de Prime.

À lire

Toulouse-OM : Philippe Montanier fustige l’arbitrage