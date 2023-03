Angers : Saïd Chabane sort du silence au milieu de la tempête

Lanterne rouge de Ligue 1, Angers, défait ce dimanche par Toulouse (0-2), semble condamnée à la relégation en Ligue 2. Rien ne va plus chez les Noir et Blanc, qui n’ont pris que 11 petits points en 27 journées de championnat cette saison et qui, en plus, ont vu leur entraîneur Abdel Bouhazama être licencié pour des propos déplacés (il avait déclaré "on a tous déjà touché des filles" en réaction aux soupçons d’attouchements sur une jeune femme par Ilyes Chetti). Au milieu de ce marasme, les supporters angevins n’en peuvent plus et l’ont fait savoir ce dimanche, au stade Raymond Kopa, où le match contre les Violets a été interrompu pendant 7 minutes après des jets de fumigènes par les fans du SCO. Les filets angevins ont même été troués à cette occasion, ce qui laisse le club en proie à des sanctions en commission de discipline. Forcément pointé du doigt par ses supporters (des pancartes "direction démission ont été déployées en tribunes), Saïd Chabane est venu prendre la parole au micro de Prime Video, expliquant également qu’il était prêt à vendre le club.

La suite après cette publicité

« Cette situation n’est jamais agréable ni pour nous ni pour nos supporters, a d’abord clarifié le président d’Angers. Leur colère est justifiée. Le club a été absent des radars pendant 40 ans, les 10 dernières années, on a construit quelque chose de formidable, on s’est maintenu pendant 8 ans en Ligue 1 avec l’un des plus petits budgets. Cette année, on arrive sur une multitude d’erreurs, dont je prends la responsabilité même lorsque ce sont des décisions de mes collaborateurs, je les ai actées. Je prends ma part, voire la totalité, de la responsabilité. […] Dans notre malheur aujourd’hui, on a l’occasion de tout remettre à plat, d’apprendre de nos erreurs, avec nos supporters, nos joueurs, notre staff… Remettre à plat ce qui a marché, ce qui n’a pas marché et rebâtir un projet sur 2-3 ans et revenir de façon plus forte et sereine. Ma projection n’était pas sur le bilan de la saison, mais sur l’année écoulée. Pour le moment l’architecte, c’est moi et peut-être quelqu’un d’autre derrière moi. Ce qui est certain, c’est qu’il n’y avait rien quand je suis arrivé et je ne veux pas que ce qui a été fait tombe à l’eau du jour au lendemain. Quand on dit le président doit vendre, je n’ai jamais caché que l’ouverture du capital était d’actualité depuis un an et si quelqu’un veut racheter le club, pas de soucis. » Et Chabane de regretter, avec lucidité. « Cette année il y a eu tellement de choses négatives, qu’on peut dire que toutes les décisions qu’on a prises étaient mauvaises. »

À lire

Ligue 1 : Lorient s’accroche à l’Europe, Nice contrarié à Nantes, Toulouse enfonce Angers !