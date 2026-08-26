Galatasaray offre 45 millions pour Rafael Leao

Galatasaray pousse pour Rafael Leão et les discussions avec l’AC Milan sont désormais bien avancées. Le club turc a intensifié les négociations ces dernières heures pour tenter de convaincre les Rossoneri de lâcher l’international portugais. Si la dernière offre verbale formulée par Galatasaray est finalement acceptée par le Milan, le club stambouliote transmettra alors une proposition officielle écrite afin de finaliser rapidement l’opération selon la presse turque.

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Le dossier entre donc dans une phase décisive à l’approche de la fermeture du mercato. Leão avait déjà manifesté son envie de découvrir un nouveau championnat, tandis que Galatasaray s’est positionné depuis plusieurs mois comme l’un des prétendants les plus sérieux à sa signature. Reste désormais à transformer ces discussions avancées en accord définitif avec l’AC Milan, puis à officialiser l’arrivée du Portugais en Turquie.