Paris Saint-Germain : que devient l’ancien Titi Colin Dagba ?

«Je ne sais pas si c’est très intelligent de le dire ici, mais j’aime Colin Dagba. Vraiment, c’est un gars incroyable. Il est fiable. Il fait des entraînements chaque jour avec le même niveau, un bon état d’esprit. Il fait les choses bien. C’est un top remplaçant. Il a la qualité pour commencer, mais avec les blessures musculaires de l’an dernier, je suis très attentif et prudent avec lui. Maintenant, il est un remplaçant très important pour nous», lâchait l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel en février 2019. Dans un club francilien où il était alors très difficile d’exister pour les Titis, Colin Dagba montrait son talent derrière Thomas Meunier et Dani Alves les deux cadres au poste de latéral droit. Le droitier formé à Boulogne-sur-Mer puis au Paris Saint-Germain grandissait à son rythme. Lancé le 4 août 2018 contre Monaco (4-0) lors du Trophée des Champions, il disputait 20 matches dès sa première saison et démontrait une polyvalence avec sa faculté de jouer à droite comme à gauche.

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«Il est bon dans chaque position comme à gauche face à Manchester United. Il fait des entraînements avec beaucoup de qualités. Il est rapide, techniquement très fiable, il peut protéger le ballon, il ne perd pas de ballon facile. Il a une bonne compréhension et une bonne lecture du jeu. Il a une bonne mentalité», s’émerveillait son coach de l’époque. La saison suivante il disputait 16 matches pour cause de blessure au genou puis 33 matches la saison suivante, en étant notamment titulaire contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions où il a compensé une cascade de blessures. Un joueur de l’ombre utile et devenu international U21 avec la France dont la trajectoire était ascendante. Mais cela allait se compliquer lors de la saison 2021/2022. Trahi par son corps et pas du tout dans les plans de son nouveau coach Mauricio Pochettino, d’autant que l’arrivée d’Achraf Hakimi a mis fin à toute concurrence. Après six matches et seulement 381 minutes disputées, il arrivait au constat qu’il fallait quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver de la continuité.

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De la C1 à la Serie B

C’est donc à Strasbourg qu’il avait posé ses valises à l’été 2022. Resté une saison en Alsace pour 21 apparitions, le natif de Béthune n’a pas réussi à convaincre. Revenu au PSG, il est ensuite allé chez Auxerre tout juste relégué en Ligue 1. Resté une saison, il a disputé 18 matches dans un rôle de joker et passait derrière Paul Joly. Un échec bien plus prononcé qui le poussait à une résiliation de contrat pour qu’il rejoigne le club belge de Beerschot alors promu en Jupiler Pro League. «Naturellement, le PSG est l’un des plus grands clubs du monde et je suis très fier d’avoir pu jouer aux côtés des meilleurs joueurs du monde. J’ai également énormément appris d’eux, mais il est temps maintenant de donner un nouvel élan à ma carrière. Beerschot s’avère être le club idéal pour moi», annonçait-il alors. Plutôt titulaire pour son premier exercice avec le club de la banlieue d’Anvers sous les ordres de Dirk Kuyt, il n’arrivait néanmoins pas à empêcher la relégation et la dernière place.

Resté malgré la relégation, il avait eu du mal à être utilisé en début de saison avant d’être un élément précieux dans la course à la promotion. Toutefois, cela n’a pas suffi avec une défaite contre Lommel (3-1 et 3-1) en finale des playoffs. Une déception qui l’a conduit à changer d’air et signer en septembre dernier avec Carrarrese. Le club italien est actuellement lanterne rouge de Serie B, la deuxième division italienne. Carrarrese entend que son arrivée va faire du bien à une équipe qui joue son maintien. «L’arrière droit français, né en 1998, possède d’impressionnantes qualités offensives, une grande vitesse et une excellente maîtrise du jeu. Parallèlement, il se montre toujours vigilant et régulier en défense, notamment au marquage», a notamment salué son club avec qui il a signé deux ans avec une année en option. Titulaire juste avant la trêve lors de la défaite 1-0 contre Benevento, il représente une belle option comme piston sous les ordres de Gabriele Cioffi. Loin de la Ligue des Champions connue au Paris Saint-Germain, Colin Dagba continue sa carrière de manière plus confidentielle.