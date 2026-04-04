Nice : l’énorme coup de gueule du vice-président contre les joueurs

Revenu cet hiver avec Jean-Pierre Rivère pour aider Nice à se maintenir, Maurice Cohen a vite réalisé la difficulté qui l’attendait dans sa mission. Son club est aujourd’hui 15e de L1, n’a que 5 points d’avance sur le barragiste auxerrois (qui a un match en moins), et vient de prendre une nouvelle rouste ce samedi face à Strasbourg (3-1). Passé en zone mixte après la rencontre, le dirigeant de 70 ans a pointé du doigt l’attitude de certains joueurs.

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« On a vu une équipe catastrophique, a pesté le vice-président délégué de Nice. On a vu une équipe qui a joué 10 ou 15 minutes en première mi-temps, et une équipe qui a baissé les bras. Ce n’est pas comme ça qu’on va se sauver, il va falloir qu’ils se ressaisissent, qu’ils mettent de l’énergie et de la volonté pour se battre. Maintenant, c’est une bagarre au couteau, il faut qu’ils en aient conscience et je vois que certains ne sont pas dans cet état d’esprit. On va se battre pour essayer de leur remettre la tête à l’endroit, à certains, pas à tous, mais certains mériteraient qu’on leur remette la tête à l’endroit et qu’ils se remettent au service du club. Il y a des attitudes inacceptables. On verra en interne, il faut qu’on soit solidaire, et essayer de ne pas créer plus de tensions qu’il y en a déjà sur le terrain. »