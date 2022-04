Nantes : Antoine Kombouaré évasif sur son avenir

Dixième du classement de Ligue 1, rapidement maintenu et finaliste de la Coupe de France, le FC Nantes réalise une saison 2021/2022 plus réussie que prévu. Pourtant, malgré un bilan positif, l’avenir de l’entraîneur Antoine Kombouaré est loin d’être assuré. Sous contrat jusqu’en 2023, ce dernier a confié ce jeudi en conférence de presse qu’il ne décidera rien avant la fin de la saison.

La suite après cette publicité

« Aujourd’hui, on a des matches très importants, avec des enjeux énormes, et c’est ce qui préoccupe. On se concentre sur notre travail. Je suis très heureux, surtout car le groupe réagit bien. On des résultats et une communion exceptionnelle avec les supporters. C’est une énorme satisfaction et l’entraîneur que je suis est un homme heureux. Vous savez, les contrats… Ce qui est très important, c’est de finir la saison. Et on se verra avec le président et on discutera de mon avenir, mais c’est aujourd’hui le cadet de mes soucis », a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest France. Patience donc.