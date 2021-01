OM : Marley Aké vers la Ligue 2 ?

Les premiers mouvements du mercato marseillais sont arrivés. Kevin Strootman, le milieu de terrain néerlandais, va s'engager pour un prêt avec le Genoa, en Italie. Pol Lirola, lui, a fait le chemin inverse en partant de la Fiorentina pour arriver, en prêt, à l'Olympique de Marseille. Maintenant, les Phocéens vont s'attarder sur le profil de Milik, l'avant-centre international polonais, qui ne joue plus du tout du côté du Napoli et où il est en fin de contrat dans six mois.

Mais ce n'est pas tout. Il pourrait aussi y avoir des départs. En effet, Nemanja Radonjic est courtisé tout comme le défenseur croate Duje Caleta-Car. Mais c'est un de ses minots qui pourraient quitter la ville cet hiver. Marley Aké est disponible pour un prêt. Il intéresse le Nîmes Olympique mais surtout des écuries de Ligue 2 dont Le Havre et Sochaux selon les informations de La Provence. Un bon moyen de gratter du temps de jeu alors que l'OM s'apprête à recruter dans son secteur.