PL : Manchester United accroché par Southampton, Tottenham enchaîne contre les Wolves

La deuxième journée de Premier League offrait un joli match entre Southampton et Manchester United. Après sa large victoire 5-1 contre Leeds United, le club mancunien voulait enchaîner. Mais cela a mal débuté contre des Saints inspirés. Revanchards après une défaite 3-1 contre Everton, les joueurs de Ralph Hasenhüttl prenaient l'avantage suite à un mauvais jugement de Bruno Fernandes. Perdant le ballon à 30 mètres de ses buts, le Portugais voyait Che Adams frapper et Fred détourner le ballon dans ses propres filets (30e). Finalement, Manchester United poussait fort et obtenait le but de l'égalisation avec une nouvelle passe décisive de Paul Pogba pour Mason Greenwood (55e). Incapable de s'imposer, Manchester United ne ramène qu'un petit point.

De son côté, Tottenham voulait confirmer sa victoire contre Manchester City (1-0) alors que Wolverhampton avait été battu par Leicester (1-0). Un match marqué par le retour de Nuno Espirito Santo, le nouveau coach des Spurs et l'ancien des Wolves à Molineux. Finalement, ce match s'est achevé par une victoire 1-0 de Tottenham suite à un penalty rapidement transformé par Dele Alli (9e). Conservant cet avantage, le club londonien rejoint Liverpool et Brighton en tête de la Premier League.

Le classement de la Premier League