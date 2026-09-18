Ballon d’Or : Kylian Mbappé ne fait pas du tout l’unanimité en Espagne ni même à Madrid !

Hier soir, une grande partie de l’Espagne attendait 21h et la diffusion de l’interview de Kylian Mbappé par le journal AS. Le capitaine de l’équipe de France et numéro 10 du Real Madrid a déjà affiché clairement ses ambitions pour le Ballon d’Or dans les colonnes de France Football, mais les observateurs attendaient de savoir si le Français allait sortir d’autres punchlines dont il a le secret. Au final, Mbappé a surtout évoqué son bien-être à Madrid ainsi que divers sujets comme la fin de son aventure au PSG, son arrivée à la Casa Blanca ou encore la carrière de Lamine Yamal. Les extraits de son entretien sur le Ballon d’Or ayant été dévoilés il y a quelques jours déjà, il n’y a pas eu d’autres nouveautés à ce sujet.

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Les chances réduites des Espagnols agacent

Toujours est-il que la campagne médiatique de Mbappé pour le Ballon d’Or est plus que jamais lancée. Il convient d’ailleurs de rappeler que le Bondynois a été interviewé par José Felix Diaz, journaliste d’AS et votant espagnol pour le Ballon d’Or. De quoi laisser penser que Diaz donnera son vote au Merengue ? Interrogé hier soir au micro de la Cadena SER, le journaliste assure ne pas avoir fait son choix. « On a jusqu’au 28 septembre. Ils nous envoient souvent un message pour qu’on n’oublie pas de voter. (….) J’ai fait liste des possibles candidats avec des pour et des contre. On m’a donné un examen très difficile. (…) La dizaine de joueurs qui prétendent au sacre ont tous des arguments. Je n’ai pas encore décidé. Je ne me suis pas encore connecté à la plateforme de votes. Peu importe ce que je vais faire, il y aura toujours des critiques. »

Mais en Espagne, et même à Madrid, voir le Français soulever le prestigieux trophée n’est pas un scénario qui fait l’unanimité. Chez plusieurs journalistes locaux, il existe un sentiment d’exaspération face aux chances très réduites de voir un champion du monde espagnol être sacré. Le PSG a choisi de concentrer ses efforts sur Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia au détriment de Fabian Ruiz, le Real Madrid a choisi Mbappé et le FC Barcelone a mis Rodri de côté pour tout miser sur Lamine Yamal. Aujourd’hui, le prodige blaugrana de 19 ans est le seul joueur de la Roja bien placé pour succéder à Dembélé. « Ce qui m’énerve, c’est qu’on assume qu’un Espagnol ne va pas gagner le Ballon d’Or et on ne se rebelle pas. Peu importe si on le donne à Mbappé, à Kane, même s’ils ont été bons, personne n’a tout cassé. Quand on a gagné en 2010, on ne nous l’a pas donné, et aujourd’hui encore, on ne nous la donne pas… Et après, ils disent que la Coupe du Monde, c’est le top », s’est emporté le journaliste Manu Carreno au micro de la Cadena SER.

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« Le Real Madrid a arrêté de gagner des titres quand Mbappé est arrivé »

Concernant la candidature de Mbappé, Matias Prats a rappelé sur le plateau d’El Chiringuito que la dernière saison du Français a certes été ponctuée par beaucoup de buts, mais il y a eu trop d’événements qui font que les supporters merengues ne vont pas le soutenir en masse. « Je pense qu’aucun Madridista ne mourra pour que Mbappé gagne le Ballon d’Or. Je parle des socios qui sont là depuis 20 ans. Ils n’ont pas Mbappé comme idole, il ne les a pas séduits. La saison dernière, il s’est effacé. Il est allé à Paris pour se soigner d’une manière incroyable. Il n’a pas joué la fin de la saison afin de prioriser la Coupe du Monde. Il n’a pas été là lors des grands matches. Ce Mbappé n’est pas celui que voulaient les supporters du Real Madrid. À l’heure où le Ballon d’Or se décide, oui il y a la campagne du club, mais les gens ne vont pas aller à la Cibeles (place où le club et ses fans célèbrent les trophées glanés, ndlr) avec des pancartes pour réclamer le Ballon d’Or à Mbappé. Mbappé est une star du Real Madrid, mais ce n’est pas une idole. »

Même son de cloche sur les ondes de la Cadena COPE. « Le Ballon d’Or et la Ligue des Champions sont les deux seules choses qui lui manquent. Mais s’il veut le gagner, il sera plus proche d’y arriver si tout fonctionne bien collectivement que si tu te gaves de buts, mais que tu ne gagnes rien. Et ça, je pense que c’est ce que n’a pas compris Mbappé », a expliqué Nacho Peña, quand Luis Garcia-Rey s’est montré encore plus incisif. « Le Real Madrid a arrêté de gagner des titres quand Mbappé est arrivé ». À l’heure où le Ballon d’or 2026 est plus que jamais disputé, Kylian Mbappé a peut-être marqué l’histoire cet été en devenant le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde, mais en Espagne, sa saison vierge de tout trophée reste un argument de taille pour le priver du sacre, et ce, même s’il est l’atout numéro 1 du tout puissant Real Madrid.