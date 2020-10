Quand MU a raté Dayot Upamecano pour 200 000 euros

Du haut de ses 21 ans, Dayot Upamecano est un jeune défenseur très convoité. Celui qui a explosé au RB Leipzig, de quoi lui ouvrir les portes de l'Equipe de France, revient sur la table de nombreux grands clubs comme le Real Madrid ou Manchester United. Estimé aujourd'hui à 60 millions d'euros, le Français aurait cependant pu être un joueur des Red Devils bien avant.

En effet, à en croire les informations du Sun, les Mancuniens étaient tout proches de signer un Upamecano adolescent et évoluant à ce moment-là à Valenciennes. Le joueur de 16 ans était même venu à Manchester pour signer le contrat mais avait dû repartir. Pourquoi ? Et bien parce que United n'a pas accepté de payer les 700 000 euros demandés par le club nordiste, préférant proposer 500 000 euros. Quelques semaines plus tard, c'est finalement Salzbourg qui allait rafler la mise. Les dirigeants des Red Devils doivent vraiment s'en mordre les doigts : ils ont laissé passer l'un des joueurs les plus prisés pour un montant ridicule de 200 000 euros.