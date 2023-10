Real Madrid : mais où s’arrêtera Jude Bellingham ?

La suite après cette publicité

La presse espagnole et les fans du Real Madrid ne sont même plus surpris… Samedi après-midi, sur la pelouse du Santiago Bernabéu, les Merengues défiaient une équipe d’Osasuna toujours difficile à manoeuvrer. L’équipe de Pampelune, qui avait notamment posé beaucoup de soucis à l’Atlético et au FC Barcelone en ce début de saison malgré deux défaites contre ces deux équipes, a cependant rapidement succombé face au joueur en forme du moment, Jude Bellingham. L’Anglais a inscrit un doublé - les deux premiers buts de son équipe - et été le meilleur joueur de la partie.

Il a d’abord profité d’un bon service de Carvajal dans la surface pour crucifier le gardien rival (9e), puis, en deuxième période, il a inscrit sa deuxième réalisation du soir après une belle action dont il a encore été à l’origine, plaçant le cuir entre les jambes de Sergio Herrera (54e). « Le Roi de la Liga », s’enflamme le quotidien madrilène AS.

Meilleur que Zidane ?

Il faut dire que si Take Kubo (Real Sociedad) a été élu MVP de la Liga sur le mois de septembre, l’Anglais n’était pas loin et sera logiquement encore dans les débats pour le mois d’octobre. Positionné derrière deux attaquants, l’ancien du Borussia Dortmund est tout simplement le meilleur buteur du championnat espagnol. Huit buts en huit rencontres de championnat, rien que ça, et un ratio identique en Ligue des Champions : deux buts en autant de matchs, avec une prestation XXL face à Naples en milieu de semaine.

« Il n’y a pas de débat. Bellingham est aujourd’hui le meilleur joueur du monde. Ce sont des faits, des stats. C’est le nouveau Zidane ? Oui. Zidane à son âge n’était pas aussi bon. Il n’a que 20 ans ! C’est un gamin, mais il a la personnalité d’un joueur de 30 ans, c’est la star du Real Madrid. Haaland et Mbappé ne sont pas à son niveau aujourd’hui », s’est même enflammé le journaliste Edu Aguirre, de la célèbre émission El Chiringuito de Jugones. On lui souhaite la même suite de carrière que Zizou !