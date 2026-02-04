Menu Rechercher
CdF : Lens déroule face à Troyes et poursuit l’aventure

Florian Sotoca avec le RC Lens @Maxppp

Dernier 8e de finale de Coupe de France ce soir avec le RC Lens qui se déplaçait sur la pelouse de Troye. Et les hommes de Pierre Sage ont déroulé face à l’actuel leader de Ligue 2. Après l’ouverture du score de Sotoca, les Troyens avaient égalisé pour revenir à la pause avec le match nul.

Mais après la pause, le RC Lens a accéléré et inscrit 3 buts en 8 minutes par l’intermédiaire de Sima (doublé) et Andrija Bulatovic. La réduction de l’écart signée Renaud Ripart a donné un peu d’espoir à son équipe en fin de match mais Lens n’a pas craqué et file donc en quarts de finale.

