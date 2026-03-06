Tottenham : les propos surprenants de Tudor après la nouvelle défaite

Et si Igor Tudor restait sur le banc des Spurs jusqu’à la fin de saison ? La question est toujours dans les esprits à l’heure où la nouvelle défaite de Tottenham face à Crystal Palace hier soir (3-1) a encore assombri l’atmosphère de Londres. Malgré l’ouverture du score de Dominic Solanke, les locaux ont complètement sombré après l’expulsion de Micky van de Ven, laissant Palace renverser la rencontre avec trois buts coup sur coup juste avant la pause. Plongés dans un vide sans nom, mais également une lutte pour le maintien, à seulement un point de la zone rouge, les Spurs vont devoir se réveiller dans les prochains jours. Par ailleurs, le coach croate Igor Tudor (47 ans) y croit dur comme fer.

La suite après cette publicité

Interrogé après la rencontre, celui-ci n’a pas perdu le moral : « malheureusement, c’est le moment où nous payons tout. Un carton rouge change tout. Je vais vous le dire maintenant, peut-être que cela semblera étrange, mais j’y crois plus après ce match que je ne le croyais avant. J’ai vu quelque chose. Je dois choisir les bons gars parce que le bateau va dans la direction que je veux aller, et celui qui est dans le bateau peut rester. Sinon, ils peuvent quitter le bateau. C’est très difficile. Nous devons continuer à travailler. Il nous reste neuf matchs à jouer » a-t-il conclu sans laisser planer de réels doutes, malgré les mauvaises performances.