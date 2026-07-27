Équipe de France : l’avis tranché de Karim Benzema sur l’arrivée de Zinédine Zidane

Lors d’un entretien accordé à Konbini dans le cadre de la séquence « In ou Out », Karim Benzema a été interrogé sur plusieurs sujets d’actualité, dont la possible arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France. Sans surprise, l’ancien international français a affiché son soutien total à son ancien entraîneur au Real Madrid, validant clairement cette hypothèse. « C’est une légende, c’est le grand frère. Est-ce que je suis content qu’il devienne sélectionneur des Bleus ? Je ne sais pas si c’est lui, mais si c’est lui, oui, je suis grave content », a déclaré le Ballon d’Or 2022, visiblement enthousiaste à l’idée de voir Zidane prendre les commandes de la sélection.

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Reste désormais à savoir si Karim Benzema pourrait retrouver les Bleus malgré ses 38 ans en cas d’arrivée de Zidane sur le banc. Toujours performant avec Al Hilal, l’attaquant français continue d’afficher des statistiques solides avec 9 buts en 13 rencontres cette saison. Avant cela, il avait marqué 57 buts en 87 matchs sous le maillot d’Al-Ittihad. Si son niveau reste élevé, la question de son retour dépendra forcément du regard de Zidane et de la concurrence offensive actuelle avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé. Le sélectionneur devra alors décider s’il ouvre la porte à un nouveau chapitre pour son ancien capitaine du Real Madrid.