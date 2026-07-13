Coupe du Monde 2026 : la presse espagnole a déjà trouvé des excuses en cas de défaite face à la France !

Un gros poisson tombera mardi soir. La France et l’Espagne se battront ainsi pour une place en finale de cette Coupe du Monde 2026, dans un duel où les Bleus semblent arriver avec le statut de favoris. Portés par un grand Kylian Mbappé, bien épaulé par Michael Olise et d’autres joueurs performants, les Français veulent oublier 2022 et atteindre la finale. Pour la gagner. Avec, en plus, la possibilité de retrouver l’Argentine et de se venger.

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Du côté de l’Espagne, si les joueurs de la Roja ont fait savoir qu’ils ne craignaient pas les Bleus plus que ça, la presse espagnole est comme à son habitude plutôt pessimiste, impressionnée par l’arsenal offensif tricolore. Le quotidien Marca vient par exemple de publier un article qui ressemble beaucoup à des excuses déjà toutes trouvées pour une défaite.

L’Espagne part avec un gros désavantage

Effectivement, le média espagnol, comme le font aussi d’autres publications, souligne que l’Espagne a par exemple bien plus voyagé que les Bleus. Au total, les Ibères ont parcouru 9000 km, avec 20 heures d’avion, 8 heures de bus, et six changements d’heure. Le journal met aussi en avant le fait que les Français aient pu bénéficier du même camp de base tout au long du tournoi, du côté de Boston, avec des rencontres disputées dans des villes relativement proches, alors que l’Espagne a dû changer et faire face à une logistique parfois compliquée.

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Marca met aussi en avant le fait que les Bleus ont eu un jour de plus de repos, ayant joué leur quart de finale jeudi soir, alors que l’Espagne a disputé son match contre la Belgique vendredi soir. « Il y a des éléments qui conditionnent clairement la confrontation. L’un d’entre eux, c’est la commodité et le repos des joueurs. Et l’Espagne est perdante », résume le média, qui se contente de constater sans pour autant crier au complot ni évoquer un favoritisme quelconque pour les Bleus. Rendez-vous demain soir !