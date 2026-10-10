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Ligue 1

Monaco : l’inspiration géniale de Matthis Abline

Par Kevin Massampu
1 min.
Matthis Abline avec l'AS Monaco @Maxppp
Monaco 2-2 Toulouse

Matthis Abline a enfin débloqué son compteur avec l’AS Monaco ! Arrivé cet été en provenance du FC Nantes, l’avant-centre âgé de 23 ans a profité de la réception de Toulouse pour s’offrir son premier but chez les Monégasques, sur une magnifique action. Après une récupération haute, l’ex-Canari est servi. Il lève le ballon avant d’enchaîner avec un jongle, puis une reprise de volée qui a surpris tout le public de Louis-II (39e).

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Une inspiration géniale qui permet à l’ASM de faire le break avant la mi-temps. Les hommes de Filipe Luis avaient déjà ouvert le score grâce à Edan Diop, dix minutes auparavant. Pour le moment, Monaco reprend la tête de la Ligue 1 et est bien parti pour continuer sa belle série en championnat.

Pub. le - MAJ le
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