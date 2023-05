Barça : Lionel Messi rend hommage à Sergio Busquets

La suite après cette publicité

Le principal intéressé l’a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux : le milieu de terrain espagnol, et capitaine depuis l’été 2021, Sergio Busquets va quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison pour son 15e et dernier exercice avec l’équipe première. Et après Andrés Iniesta, c’est au tour de Lionel Messi de rendre un bel hommage à son ancien coéquipier au Barça, avec qui il partagé le rectangle vert à 566 reprises, soulevant notamment 3 Ligues des Champions ou encore 8 Championnats d’Espagne.

«Sur le terrain, tu es toujours un 5, mais en réalité, en tant que joueur et en tant que personne, tu es un 10, Busi. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape et pour toujours, à toi et à toute ta famille. Merci pour ce que tu as fait sur et en dehors du terrain, il y a eu tant de moments que nous avons passés ensemble, beaucoup de bons et quelques compliqués aussi… Ils resteront pour toujours ! Bonne chance, Sergio !»

