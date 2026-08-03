Chelsea prête Genesis Antwi à Strasbourg
Le RC Strasbourg poursuit son mercato et a officialisé l’arrivée de Genesis Antwi. Le latéral droit de 19 ans, qui avait déjà été approché par le club alsacien l’été dernier, rejoint le Racing sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea. International espoirs suédois à trois reprises, le défenseur va tenter de franchir un nouveau cap en Ligue 1 après avoir été convaincu par le projet strasbourgeois.
𝘙𝘦𝘫𝘰𝘪𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦…— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 3, 2026
𝙀̂𝙩𝙧𝙚 𝙛𝙞𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚𝙧 𝙘𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙚𝙪𝙧𝙨 💙🤍
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Pur produit du centre de formation de Chelsea, Antwi n’a disputé que deux rencontres avec l’équipe première des Blues, toutes deux lors de leur campagne victorieuse en Ligue Europa Conférence 2024-2025 sous les ordres d’Enzo Maresca. Sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2028, le jeune défenseur devient la sixième recrue estivale du Racing après Diogo Sousa, Angelo Candido, Mateo Del Blanco, Benjamin Brantlind et Milosz Piekutowski et intègre directement le groupe professionnel.
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