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Officiel Ligue 1

Chelsea prête Genesis Antwi à Strasbourg

Par Samuel Zemour
1 min.
Hugo Oliveira @Maxppp

Le RC Strasbourg poursuit son mercato et a officialisé l’arrivée de Genesis Antwi. Le latéral droit de 19 ans, qui avait déjà été approché par le club alsacien l’été dernier, rejoint le Racing sous la forme d’un prêt en provenance de Chelsea. International espoirs suédois à trois reprises, le défenseur va tenter de franchir un nouveau cap en Ligue 1 après avoir été convaincu par le projet strasbourgeois.

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Pur produit du centre de formation de Chelsea, Antwi n’a disputé que deux rencontres avec l’équipe première des Blues, toutes deux lors de leur campagne victorieuse en Ligue Europa Conférence 2024-2025 sous les ordres d’Enzo Maresca. Sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2028, le jeune défenseur devient la sixième recrue estivale du Racing après Diogo Sousa, Angelo Candido, Mateo Del Blanco, Benjamin Brantlind et Milosz Piekutowski et intègre directement le groupe professionnel.

Pub. le - MAJ le
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