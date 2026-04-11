BL : Leverkusen surprend Dortmund, Wolfsburg se rapproche de la descente

Ce samedi à 15h30, le traditionnel multiplex de l’après-midi avait lieu en Bundesliga. Solide dauphin du Bayern Munich, le Borussia Dortmund recevait le Bayer Leverkusen, qui avait besoin de points pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Dans l’obligation d’accrocher un succès, le Werkself a fait le dos rond en première période et Loïc Badé s’est illustré avec un sauvetage précieux sur sa ligne (17e). Finalement, sur l’une de leurs seules opportunités du premier acte, le B04 a pris les devants grâce à une frappe lointaine de Robert Andrich (0-1, 42e). En seconde période, Dortmund a essayé d’égaliser mais, à l’instar d’un Guirassy tantôt imprécis (58e) tantôt malchanceux avec le poteau (83e), n’est pas parvenu à accrocher un point face à son public. Avec ce succès, le Bayer Leverkusen passe devant Hoffenheim et reste au contact de Stuttgart et Leipzig.

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Dans le même temps, Leipzig s’est d’ailleurs imposé face à Hoffenheim. Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes d’Ole Werner ont réussi à empocher la victoire en fin de rencontre grâce au prodige Yan Diomandé (1-0, 81e). Un succès qui leur permet d’asseoir leur troisième place au classement. Dans la course pour le maintien, cet après-midi a été plein d’enseignements. En grande difficulté cette saison, Wolfsburg n’a pas rassuré avec une défaite actée en 11 minutes avec deux buts encaissés en première période face à l’Eintracht Francfort (1-2). Avec ce revers, le 18e de leur saison, les coéquipiers de Mohamed Amoura reste 17es et laissent Sankt Pauli avoir quatre unités d’avance au classement. Pire encore, Heidenheim, lanterne rouge, a recollé à deux points avec son festin de l’après-midi face à l’Union Berlin. Rapidement devant grâce à un doublé d’Honsak, Heidenheim n’a pas paniqué avec la réduction de l’écart du club de la capitale et a ajouté un autre but pour s’offrir un succès éclatant (4-1).

Les résultats de 15h30 :

Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen : Andrich (42e)

RB Leipzig 1-0 Borussia Mönchengladbach : Yan Diomandé (81e)

Wolfsburg 1-2 Eintracht Francfort : Pejcinovic (90+7e) / Højlund (21e), Kalimuendo (32e)

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Heidenheim 3-1 Union Berlin : Honsak (9e, 36e), Zivzivadze (79e) / Querfeld (75e)