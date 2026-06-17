Le Real Madrid a déjà prévu un énorme chamboulement pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a parfaitement lancé sa Coupe du Monde 2026. L’international tricolore a inscrit un doublé face au Sénégal avec les Bleus, et a confirmé qu’il répond toujours présent dans les grands rendez-vous internationaux. Et ce, après une saison assez difficile à Madrid, où il a inscrit énormément de buts certes, mais où il n’a rien gagné sur le plan collectif, étant pointé du doigt comme un des principaux coupables des mauvais résultats des Merengues.

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Il faut dire que sa deuxième saison à Madrid - malgré son statut de meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des Champions - a encore été marquée par des polémiques et des prestations médiocres, dans les gros matchs notamment, et son entente avec les autres joueurs majeurs de l’équipe est loin d’être optimale sur le terrain. Pour beaucoup, le poste de numéro 9 n’est pas idéal pour lui.

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Un nouveau poste pour Mbappé ?

Sur la chaîne Twitch du journaliste Ruben Martin, le rédacteur en chef du journal AS José Félix Diaz a évoqué ce sujet. Il affirme notamment qu’à Madrid, on est conscient que ce positionnement en pointe du Bondynois n’est pas la meilleure solution, que ce soit pour lui ou pour l’équipe. Surtout, le journaliste espagnol indique que les choses vont changer la saison prochaine, et qu’au Real Madrid, on est actuellement à la recherche de la meilleure solution, pour le Bondynois comme pour l’équipe.

Il a clairement laissé entendre que le numéro 10 merengue évoluera à un poste différent la saison prochaine, sans préciser lequel. Tout dépendra forcément du système de jeu employé par José Mourinho - la presse espagnole évoque déjà un 4-2-3-1 comme lors de sa première aventure à Madrid - mais tout indique que le Français reviendra sur un côté. Ce qui soulève aussi une autre question : qui occupera la pointe de l’attaque ? L’été va être long à Madrid…