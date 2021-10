Lens : Arnaud Kalimuendo explique pourquoi il n'est pas resté au PSG

Prêté sans option d'achat par le Paris Saint-Germain pour la deuxième saison consécutive à Lens, Arnaud Kalimuendo réalise un début de saison intéressant (7 matches, 2 buts). Avec notamment l'arrivée de Lionel Messi au PSG cet été, l'avant-centre de 19 ans explique les raisons pour lesquelles il n'est pas resté dans son club formateur cet été. «Après le match à Reims ((2-0), le 29 août), il y avait quasiment l'intégralité du groupe. Je suis sur le banc et je n'entre pas. Donc je me suis dit qu'il fallait que je parte de Paris pour continuer à jouer et à progresser, a-t-il expliqué dans L'Équipe. C'est vraiment le match de Reims qui a tout déclenché : je me suis dit que je n'allais pas jouer et qu'il fallait partir. Un jeune doit jouer et enchaîner les matches.»

Alors que le PSG semble compter sur lui dans l'avenir en ne souhaitant pas inclure d'option d'achat dans son prêt, Arnaud Kalimuendo assure qu'il ne pense pas pour le moment à son avenir en tant que parisien. «Il n'y a que les performances, c'est tout. Quand je fais un match avec Lens, je ne pense pas à ce qu'ils penseront à Paris, je pense d'abord à faire du bien à Lens. Mais je sais que je ne peux être que gagnant, surtout quand on est deuxièmes ici (...) Chacun a son histoire. Moi, je l'écris avec Lens et elle est parfaite. Mais regardez Tanguy (Kouassi), il a réussi à jouer directement avec Paris quand il avait 17 ans. Donc c'est possible (de percer à Paris»), a-t-il ajouté.

