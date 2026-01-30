Feyenoord : Robin van Persie s’inquiète fortement après la blessure de son fils

Triste nouvelle dans les rangs de Feyenoord. Défaits face au Real Betis hier soir en Ligue Europa, les hommes de Robin van Persie ont subi une défaite lourde de conséquences (2-1). En effet, l’équipe néerlandaise est désormais éliminée de la compétition, n’ayant empoché que 6 points durant son aventure européenne. Ce n’est pas la seule situation embarrassante au cœur du groupe puisque le fils du coach, Shaqueel van Persie (19 ans), s’est blessé lors de son entrée sur la pelouse. Celui-ci faisait notamment ses premiers pas sur le rectangle vert à la 73e minute. Blessé au genou, le jeune joueur a quitté la pelouse sur une civière, en larmes.

À première vue, cela a semblé inquiétant d’après le coach de 42 ans, mais des tests devront évidemment déterminer la gravité de sa blessure. Son père a d’ailleurs pris la parole, embarrassé par cette perte : « si ça arrive à n’importe quel joueur, tu retiens ton souffle. Aujourd’hui, c’est Shaqueel et ce n’est pas différent. Bien sûr, c’était encore plus douloureux pour moi. Je suis son entraîneur, mais en fin de compte, je suis aussi son père. Je déteste qu’il vive cela. Les premiers signaux ne sont pas positifs », a-t-il déclaré après la rencontre à Ziggo Sport.