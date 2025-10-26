FC Barcelone : Lamine Yamal fait de nouveau polémique avant le Clasico !

Ce premier Clasico de la saison, qui se déroulera ce dimanche, au Santiago Bernabéu (16h15), tient déjà toutes ses promesses. Outre un duel entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal attendu sur le terrain, la star du FC Barcelone a déjà fait sensation dans la presse espagnole en accusant les Madrilènes de tricher et de fausser les résultats : « oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… », a-t-il assuré dans un stream avec Ibai Llanos. Une phrase qui a mis le feu aux médias ibériques, à tel point que Xabi Alonso a été contraint de réagir.

«Les déclarations de Lamine Yamal ? Vous me parlez encore de cela ? Je ne m’étendrai pas là-dessus. Ce qui compte, c’est la façon dont nous jouerons demain. Il y a beaucoup de déclarations de personnes à Barcelone, et je ne peux pas toutes les analyser», avait assuré le technicien madrilène en conférence de presse, alors que des rumeurs circulaient déjà autour d’un agacement du vestiaire madrilène sur le comportement de la jeune star catalane de 18 ans. Mais cela n’est pas près de s’arrêter.

Lamine Yamal en remet une couche avant le Clasico

À moins de 24 heures du match, le joueur du Barça a publié une story sur Instagram dans laquelle on le voit célébrer le but qu’il a marqué la saison dernière au Santiago Bernabéu, avec sa silhouette floue, attirant l’attention sur le public madrilène qui l’avait insulté après son but. Ce jour-là, il avait notamment été victime d’insultes racistes. Une nouvelle sortie jugée provocante par la presse madrilène, accusé d’«ajouter de l’huile sur le feu» et d’avoir «trop à dire» par les médias locaux.

Le joueur du FC Barcelone a ensuite mis en ligne une vidéo dans laquelle une voix off explique le parcours du jeune catalan : «lorsqu’il marque, il ne célèbre pas par ego. Il célèbre parce qu’il sait que ce but peut tout changer. Pour lui, pour ses supporters et pour son quartier». La vidéo se termine par la voix de Lamine Yamal qui lâche : «j’ai laissé la peur à Mataró il y a longtemps», en faisant référence à son quartier d’enfance. De quoi faire chauffer les supporters à quelques heures du grand rendez-vous.