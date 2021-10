L1 : les trois nommés pour le titre du joueur du mois de septembre sont connus

Qui remportera le trophée du joueur du mois de septembre ? Les trois finalistes viennent d’être dévoilés. Le premier nommé est le buteur de l’OGC Nice, Amine Gouiri. Auteur de deux buts le mois dernier, l’ancien Lyonnais est impliqué dans 47% des réalisations de son équipe.

Face à lui, il trouvera deux milieux de terrain : le Gone Lucas Paqueta et le Lensois Seko Fofana. Le Brésilien est le maître à jouer de l’OL et enchaîne les masterclass comme celle face au PSG. Idem pour l’Ivoirien. Les Marseillais peuvent d’ailleurs en témoigner. Qui sera l’élu ?